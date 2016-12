Sky Sport 2 02:00 bis 06:00 Kampfsport Wrestling: WWE PPV: TLC: Tables, Ladders & Chairs USA Stereo Live 16:9 HDTV Merken Während der normale Bürger an Tischen isst, auf Leitern steht und Stühlen sitzt, schlagen sich die WWE-Schränke mit diesen Fabrikaten gewaltig auf die Nuss. Fünf Prügeleien, drei Titelkämpfe, 100% Adrenalin! Mit besonderer Spannung wird die Schlacht zwischen AJ Styles und Dean Ambrose erwartet. Die beiden Superstars haben sich seit Monaten im Würgegriff, da Ambrose den WWE World Titel an Styles abtreten musste. Nun ist alles angerichtet für einen weiteren Showdown zwischen dem "Lunatic Fringe" und dem "Phenomenal One", diesmal für eines der zerstörerischsten Matches überhaupt: ein TLC-Match. Kann Styles mit dem Titel entkommen? Oder wird sich der "Lunatic Fringe" üb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 424 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 219 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 154 Min. Krieg der Welten

SciFi-Film

ProSieben 02:45 bis 04:40

Seit 79 Min.