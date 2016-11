Nick 00:00 bis 00:25 Dokusoap Friendzone USA Merken Bryan ist in Megan, ein Mädchen aus seiner Clique, verknallt. Er kennt sie schon seit zehn Jahren und will jetzt endlich wissen, wie sie zu ihm steht. Auch seine Freunde raten ihm, mit Megan zu reden. Kenise ist sehr eng mit James befreundet. Sie unternehmen viel zusammen und haben viel Spaß. Kenise will jedoch mehr von James. Sie hat jedoch große Angst davor, James ihre Gefühle zu gestehen, weil sie dadurch ihre Freundschaft gefährdet. Ihre Schwester Kalika hält ihr ebenfalls dieses Risiko vor Augen, rät ihr aber auch nicht davon ab, es James zu sagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Friendzone