Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Beste-Freunde-Ding USA 2015 Merken In der Nacht, vor CJ's den ersten Schultag in der 7. Klasse, träumt sie von einem High-School-Chor, der ihr prophezeit, wie schlimm die Zeit in der High School werden wird. CJ ist schockiert, dabei eventuell ihre 2 Freunde zu verlieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Owen Joyner (Crispo Powers) Isabela Moner (CJ Martin) Jaheem Toombs (Fenwick Frazier) Brady Reiter (Mindy Minus) Henry Dittman (Mr. Martin) Jack De Sena (Mr. Roberts) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School