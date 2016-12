ATV 11:45 bis 12:40 Actionserie Revolution Der Letzte macht das Licht an USA 2012 2016-12-21 06:15 Stereo Merken Der Kampf um den Tower spitzt sich zu. Im Kampf zwischen Miles und Monroe bringen es die alten Freunde jedoch nicht übers Herz, die Fronten ein für alle Mal zu klären. Als sie gemeinsam mit Nora vor Wächtern des Towers flüchten müssen, werden die zwei Männer durch einen Kanal in einen nahegelegenen Wald gespült. Dort kommt es zur längst fälligen Aussprache zwischen den beiden. Nora wurde bei der Flucht schwer verletzt. Charlie, Rachel und Aaron dringen bis auf Level 12 des Towers vor, um trotz der Möglichkeit einer globalen Katastrophe den Strom wieder einzuschalten? Staffelfinale!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Burke (Miles Matheson) David Lyons (Bass Monroe) Tracy Spiridakos (Charlie Matheson) Elizabeth Mitchell (Rachel Matheson) Tim Guinee (Ben Matheson) Anna Lise Phillips (Maggie) Originaltitel: Revolution Regie: Charles Beeson Drehbuch: Eric Kripke, Paul Grellong Kamera: David Moxness Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 16