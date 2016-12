SWR 2 21:03 bis 22:00 Jazz Jazz Session My Favorite Discs 2016 Merken Persönliche Lieblingsalben aus der älteren oder jüngeren Jazzgeschichte werden in "My Favorite Discs" regelmäßig vorgestellt: von den Autorinnen und Autoren unserer SWR2-Jazzredaktion. Am Ende des Jahres zieht diese Reihe nun - wie immer bekennend subjektiv! - Bilanz über die Veröffentlichungen der vergangenen zwölf Monate. Welche Überraschungen hat es im Jahr 2016 gegeben? Welche Neuentdeckungen erstaunten? Welche Musikerinnen und Musiker bescherten die anregendsten oder interessantesten Hörererlebnisse? In Google-Kalender eintragen