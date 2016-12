NDR Info 21:05 bis 22:00 Sonstiges Redezeit Hörer fragen - Experten antworten Gefühlte Wahrheiten. Leben wir in einer postfaktischen Zeit? Merken Der Begriff "postfaktisch" hatte 2016 Hochkonjunktur. Er steht für eine Gesellschaft, in der das Argument, die Fakten hinter die Befindlichkeit zurücktreten müssen. Verweigern immer mehr Bürger die sachliche Auseinandersetzung? Zählen gefühlte Wahrheiten tatsächlich mehr als Tatsachen? Als Beispiel gilt der Wahlkampf von Donald Trump, der mit Stimmungen Stimmen gewonnen hat. Wie groß ist die Gefahr, dass Demagogen Aufwind bekommen? Woher kommt das Misstrauen gegenüber Argumenten? Wie findet man zurück zur Sachlichkeit und Toleranz? In Google-Kalender eintragen