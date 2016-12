Super RTL 11:55 bis 12:15 Trickserie 5 Freunde - Für alle Fälle Der-Gelb-Flecken-Rosen-Rost F, GB 2008 Stereo Live TV Merken Allies beste Freundin Courtney ist zu Besuch in Falcongate. Just in dieser Zeit kursiert eine mysteriöse Rosen-Seuche. Georges Blumen wurden zuerst davon befallen und nun breitet sich die Krankheit immer weiter aus. Allie, Jo, Max und Dylan haben den Verdacht, dass jemand das Virus vorsätzlich verbreitet hat und beschließen, der Sache nachzugehen. Im Eifer der Untersuchungen kümmert sich Allie allerdings kaum noch um ihren Besuch. Courtney fühlt sich vernachlässigt, aus Trotz fängt sie an die Ermittlungen der Freunde zu torpedieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Famous Five - On the Case Regie: Pascal Pinon, Thiery Sapyn Drehbuch: Douglas Tuber Altersempfehlung: ab 6