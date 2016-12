puls 4 11:20 bis 12:15 Krimiserie CSI: Miami Spurensuche in New York USA 2004 2016-12-20 01:45 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David Caruso (Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Rory Cochrane (Tim Speedle) Khandi Alexander (Alexx Woods) Adam Rodriguez (Eric Delko) John Mariano (Davey Penrod) Gary Sinise (Detective Mac Taylor) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Danny Cannon Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Ann Donahue, Carol Mendelsohn Kamera: Dermott Downs Musik: Clint Mansell Altersempfehlung: ab 12