DR Kultur 20:03 bis 22:00 Sonstiges Konzert Live Merken <bk>Gioacchino Rossini: Ouvertüre zur Oper "Guillaume Tell" <ek><bk>Ernest Chausson: "Poeme de l'amour et de la mer" für Singstimme und Orchester op. 19 <ek><bk>Giacomo Puccini: Intermezzo aus der Oper "Manon Lescaut" <ek><bk>Maurice Ravel: "Daphnis et Chloé", Suiten Nr. 1 und Nr. 2 (Marianna Pizzolato, Mezzosopran; Bremer Philharmoniker, Leitung: Lorenzo Viotti) In Google-Kalender eintragen