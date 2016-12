Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges Jazz live Merken Beide verbindet musikalischer Witz, Virtuosität, eine profunde Kenntnis der Jazztradition, Bluesfeeling und die Freude am Groove: Iiro Rantala und Ulf Wakenius kennen sich seit vielen Jahren, kommen aus dem Norden Europas und sind fast schon so etwas wie Stammgäste der Jazzbaltica. Da mag es beinahe schon verwundern, dass sie erst in diesem Jahr als Duo zusammengefunden haben. Iiro Rantalas energiegeladenes Spiel und nicht zuletzt seine inzwischen berühmten humorvollen Ansagen haben den finnischen Pianisten längst zu einem Publikumsliebling werden lassen. Ulf Wakenius, ein Filigrantechniker par excellence, der jüngst ein Duo mit dem Flamenco-Jazz-Gitarristen Gerardo Núnez aufnahm und einst in Salzau mit dem Instrumentalkollegen Pat Metheny glänzte, ist weltweit durch die Mitgliedschaft im Oscar Peterson Quartett bekannt geworden. Nordische Elegien sind Rantala und Wakenius eher fremd und so sorgten sie für ein lustvolles, kurzweiliges Konzert, an dessen Ende sich der Hausherr und künstlerische Leiter zu ihnen gesellte - der Posaunist Nils Landgren. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karsten Mützelfeldt Gäste: Gäste: Iiro Rantala (Piano), Ulf Wakenius (Gitarre)