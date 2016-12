ORF 2 23:55 bis 01:55 Drama Große Erwartungen GB, USA 2012 Nach Charles Dickens Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Prächtige, hochkarätig besetzte Neu-Verfilmung des Charles Dickens-Klassikers. Mike Newell ('Vier Hochzeiten und ein Todesfall', 'Harry Potter und der Feuerkelch') erzählt mit seinem groß aufspielenden, britischen All-Star-Ensemble das schicksalshaft bewegte Leben des Waisenjungen Pip. Mitreißend verführerischer Ausflug in die magische Welt des viktorianischen Zeitalters! England, 1860. Der Waisenjunge Pip wächst bei seiner Schwester und deren Ehemann, dem Hufschmied Joe, auf. Zwei Ereignisse bestimmen seine Kindheit: Zum einen hilft er dem entflohenen Sträfling Magwitch, zum anderen wird er zur Gesellschaft der etwa gleichaltrigen Estella auf das Anwesen von Miss Havisham eingeladen. Zehn Jahre später überlässt ihm ein anonymer Wohltäter eine ansehnliche Summe, die ihm in London den gesellschaftlichen Aufstieg ermöglicht. Als er Estella wiedertrifft, eröffnet er ihr seine Liebe, die diese aber nicht erwidert. Als Pip zudem erfährt, von wem sein Vermögen stammt, steht seine Welt Kopf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Irvine (Pip) Toby Irvine (Young Pip) Ralph Fiennes (Magwitch) Helena Bonham Carter (Miss Havisham) Holliday Grainger (Estella) Jason Flemyng (Joe Gargery) Sally Hawkins (Mrs. Joe) Originaltitel: Great Expectations Regie: Mike Newell Drehbuch: David Nicholls, Charles Dickens Musik: Richard Hartley, Natalie Ann Holt Altersempfehlung: ab 12