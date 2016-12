ORF 3 21:05 bis 21:55 Dokumentation Mythos Geschichte Felix Salten - Der Mann der Bambi erfand Felix Salten - Der Mann der Bambi erfand A 2016 2016-12-20 00:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken Seine Lebensgeschichte ist zwiegespalten: Einerseits schrieb er das epochale Werk über ein Reh namens Bambi, dessen Film von Walt Disney zu den erfolgreichsten seiner Zeit zählt. Ebenso schilderte der Autor aber auch mit großer Liebe zum Detail die Geschichte der Wiener Prostituierten Mutzenbacher, die zu einem der größten Literatur-Skandale des 20. Jahrhunderts führte. Tausend Dollar waren Felix Salten die Buchrechte an seinem Roman "Bambi" wert, als er sie 1933 an den Produzenten Sidney Franklin abtrat. Franklin schlug Walt Disney einen Animationsfilm auf der Basis von Saltens Buch vor - der Rest ist Geschichte. Salten hatte zu dem Erfolg von Bambi immer ein zwiespältiges Verhältnis: erstens, weil er sich dabei hatte über den Tisch ziehen lassen, zweitens, weil er ihm, wie er glaubte, jeden weiteren Erfolg als Schriftsteller verbaute. In Kooperation mit dem Sessler-Verlag, der bis voriges Jahr die Rechte an Salten besessen hat, erzählt ORFIII die Geschichte von Salten, Bambi und der zahlreichen anderen Werke aus seiner Feder: rund zwanzig Filmdrehbücher sowie die Wiener Prostituierten-Erzählung der "Mutzenbacher" zählten dazu. Prominente österreichische Interpreten schildern, was Salten für die Weltliteratur bedeutet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythen der Geschichte Altersempfehlung: ab 12