Diesmal bei "erLesen" zu Gast: Thrillerautor Sebastian Fitzek, Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner, Bestsellerautor David Safier und Schriftstellerin Teresa Präauer. Was schenkt man am liebsten zu Weihnachten? Bücher! Bei "erLesen" gibt es daher weihnachtliche Buchtipps und vier Gäste, deren Bücher unter jedem Christbaum landen sollten. Sebastian Fitzek ist der Meister des Psychothrillers. Soeben erschien "Das Paket". Darin macht ein Serienkiller, der seinen Opfern, bevor er sie abschlachtet, den Schädel rasiert, Jagd auf eine Psychiaterin. Die Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner ist damit allerdings nicht gemeint. Sie begibt sich in ihrem neuen Buch an den Tatort Trennung und weiß, dass auch der Heilige Abend durchaus zu bösen Taten motivieren kann. David Safier erreicht mit seinen Büchern wie "Mieses Karma" Millionenauflagen. Im neuen Buch "Traumprinz" hat die Comiczeichnerin Nellie keine Lust mehr auf Mr. Right zu warten und malt sich ihren Traummann einfach selbst. Blöd nur, dass er am nächsten Tag leibhaftig vor ihr steht. Und Teresa Präauer überzeugte mit ihrem Text "Oh Schimmi" letztes Jahr beim Ingeborg-Bachmannpreis. Die Langversion gibt es jetzt in Romanform und krönt prompt die ORF Bestenliste. Genug Lesestoff für die Feiertage, bei "erLesen".