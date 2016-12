ORF 1 20:15 bis 21:05 Krimiserie Soko Donau Folge: 121 Patuschek D, A 2014 2016-12-20 02:10 Stereo Untertitel 16:9 Merken Am Flughafen wird der Geschäftsmann Peter Schneider festgenommen. Einer seiner Angestellten ist erschossen worden. Davor gab es Aussagen über Drogengeschäfte, in die auch Schneider verwickelt sein soll. Ein Sicherheitsmann von Schneider ist Penny wohlbekannt: Martin Patuschek ist ein ehemaliger Kollege, der aus dem Polizeidienst ausgeschieden ist. Bald wird klar, dass Patuschek etwas verheimlicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Manuel Witting (Martin Patuschek) Originaltitel: SOKO Donau Regie: Manuel Flurin Hendry Drehbuch: Sascha Bigler, Axel Götz Kamera: Kai Longolius Musik: Bob Gutdeutsch