ORF 1 15:00 bis 15:20 Comedyserie Malcolm mittendrin Trainer Hal USA 2002 2016-12-21 08:00 Dolby Untertitel Merken Hal versucht sich neuerdings als Trainer von Deweys Fußballmannschaft. Der Versuch, den Jungs den Spaß am Spiel zu vermitteln, scheitert kläglich - das Team verliert jedes Match. Nun muss Hal zu härteren und etwas unkonventionellen Methoden greifen. Malcolm und Reese werden unterdessen von ihrem Nachbarn Ed für diverse Hausarbeiten eingeteilt, da er ihnen einen alten Laptop geschenkt hat. Als die beiden Brüder auf ihrem Computer alte Mails von Ed finden, wendet sich das Blatt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Felix Ackman (Soccer Player) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Jeffrey Melman Drehbuch: Linwood Boomer, Ian Busch Kamera: Levie Isaacks Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12