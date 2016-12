ORF 1 22:00 bis 23:05 Show Wir Staatskünstler Jahresbilanz 2016 A 2016 2016-12-20 03:40 Stereo 16:9 Merken Die Zukunft der Herren Maurer, Palfrader und Scheuba als Staatskünstler wird am Beginn dieser Sendung gesichert: ernennt sie doch Bundespräsident a. D. Fischer im Nachhinein zu Staatskünstlern auf Lebenszeit! Da fällt es leicht, sich wieder auf Tour zu begeben: z. B. ins Burgenland, wo man ein Denkmal für den Landeshauptmann errichten möchte und dabei auf Zustimmung in der Bevölkerung stößt. Sie decken die geheimen Pläne von Bauten diverser Wiener Magistratsabteilungen auf, besuchen Donald und Melania Trump und machen einen Rückblick auf ihre vergeblichen Versuche, den ORF zu übernehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Thomas Maurer, Robert Palfrader, Florian Scheuba Originaltitel: Wir Staatskünstler