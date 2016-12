ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Clemens Unterreiner singt für "Hilfstöne / "heute leben"-Adventkalender - Elisabeth Fuchs A 2016 2016-12-20 04:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ana Milva Gomes zu Gast im Studio: Zurzeit singt sie bei den "Winter Wonderettes" in den Wiener Kammerspielen mit und verbreitet weihnachtliche Stimmung. In "heute leben" erzählt die Sängerin und Schauspielerin Ana Milva Gomes, wie sie niederländisch-kapverdische Weihnachten feiert. Clemens Unterreiner singt für "Hilfstöne": Seit mehr als zehn Jahren ist das Benefiz-Weihnachtskonzert von Bariton Clemens Unterreiner ein fixer Bestandteil der besinnlichen Vorweihnachtszeit. Zugunsten von "Hilfstöne - Musik für Menschen in Not" werden mit dem Reinerlös jedes Jahr sorgfältig ausgesuchte karitative, soziale und nachhaltige Projekte für Kinder und Jugendliche mit Krankheit und besonderen Bedürfnissen unterstützt. Diesmal singt Unterreiner u. a. mit Renate Holm, Herbert Lippert, Elena Maximova, Kurt Rydl, Ildikó Raimondi und Michael Schade. "heute leben"-Adventkalender - Elisabeth Fuchs: "heute leben" öffnet im Advent jeden Tag ein Türchen zu einem interessanten Menschen - zu dessen Visionen und Ansichten abseits des Mainstreams, zu schrägen Gedanken und dem einen oder anderen einfachen Lösungsvorschlag für scheinbar unlösbare gesellschaftliche Probleme: Dass man trotz Megastress und Multitasking ein glückliches und entspanntes Leben führen kann, beweist die Salzburger Dirigentin Elisabeth Fuchs, die zwei Kinder hat, Chefdirigentin eines großen Orchesters und obendrein auch noch Konzertveranstalterin ist. Sie verrät, woher sie sich den Kraftstoff für ihr intensives Leben holt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Ana Milva Gomes (Sängerin und Schauspielerin) Originaltitel: heute leben