Schweiz 2 22:15 bis 22:45 Reportage Die Spur des Bären Nordwärts! In Kanadas schmelzende Arktis D 2012 Stereo Eine Deutsche hat sich auf Neufundland vor 30 Jahren ihren Ökotraum erfüllt und ein Fischer trauert noch immer um seinen Sohn, den die gefährliche Brandung des Atlantik verschlungen hat. Die Arktis ist in Gefahr: Gletscherforscher berichten, dass die Gletscher durch die globale Erwärmung immer rascher schmelzen. Jäger der Inuits, so heißen die Eskimos heute offiziell in Kanada, bestätigen das. Originaltitel: Die Spur des Bären