Schweiz 2 20:10 bis 22:15 Komödie Crazy, Stupid, Love USA 2011 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich findet der Mittvierziger Cal (Steve Carrell), er habe alles richtig gemacht: Er hat geheiratet, zwei Kinder gezeugt und wohnt mit seiner Familie in einem properen Vorstadthäuschen. Doch dann, bei einem Abendessen zu zweit, macht seine Frau Emily (Julianne Moore) aus heiterem Himmel Schluss: Sie will die Scheidung. Er ist wie paralysiert, vor allem als sie ihm erzählt, sie habe eine Affäre mit seinem Bürokollegen David Lindhagen (Kevin Bacon). Kurzentschlossen zieht Cal von zu Hause aus und lässt sich von nun an jeden Abend in einer schicken Bar volllaufen. Dort erzählt er allen - ob sie es wissen wollen oder nicht - dass seine Frau mit einem anderen schlafe. In derselben Bar hängt auch Jacob (Ryan Gosling) ab. Er ist das pure Gegenteil von Cal: Ein junger, gut aussehender Single mit Selbstvertrauen ohne Ende, der bei jeder Frau, die er anmacht, auch sicher landet. Als Jacob Cals Klagen vernimmt, beschliesst er, ihn unter seine Fittiche zu nehmen. Er will ihm beibringen, wie man im neuen Millennium Frauen anmacht. Während Cal sich als Womanizer übt, hat sich sein 13-jähriger Sohn Robbie (Jonah Bobo) zum ersten Mal in seinem Leben so richtig verliebt - in seine 17-jährige Babysitterin Jessica (Analeigh Tipton). Diese wiederum steht eher auf den reiferen Cal. Emily bereut währenddessen ihre Entscheidung immer mehr und muss widerwillig zugeben, dass sie Cal vermisst. Dieser hat mittlerweile sein Selbstbewusstsein mithilfe von Jacob so weit gestärkt, dass die Frauen auch auf ihn fliegen. Doch als sich Jacob in Hannah (Emma Stone) verliebt und seiner Aufreisser-Attitüde abschwört, erkennt Cal langsam, dass er nicht wirklich glücklich ist und es sich für die einzige wahre Liebe zu kämpfen lohnt. John Requa und Glenn Ficarra, ein bewährtes Autorenduo, aus dessen Federn Komödien wie "Cats & Dogs" oder "Bad Santa" stammt, führten beim Jim-Carrey-Vehikel "I Love You, Philip Morris" zum ersten Mal auch Regie. Die etwas schräge romantische Komödie "Crazy, Stupid, Love" ist nun ihre zweite gemeinsame Regiearbeit und die erste mit einem fremden Drehbuch: Es stammt von Dan Fogelman ("Bolt", "Tangled"). Darin lassen sie Komiker Steve Carrell und Hollywood-Beau Ryan Gosling mit Frauen Beziehungen anknüpfen und über das Leben als Single philosophieren. Die beiden ungleichen Protagonisten harmonieren bestens, und auch die weiteren Rollen sind mit Julianne Moore, Emma Stone, Kevin Bacon und Marisei Tomei topbesetzt. Dieser Tage kommt eine weitere Zusammenarbeit zwischen Frauenliebling Ryan Gosling und Emma Stone in die Kinos der Deutschschweiz, nach "Crazy, Stupid, Love" und "Gangster Squad" bereits die dritte - das bereits gefeierte Musical "La La Land". Der Kinostart ist auf den 12. Januar 2017 angesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Carell (Cal) Ryan Gosling (Jacob) Julianne Moore (Emily) Emma Stone (Hannah) Analeigh Tipton (Jessica) Jonah Bobo (Robbie) Marisa Tomei (Kate) Originaltitel: Crazy, Stupid, Love Regie: Glenn Ficarra, John Requa Drehbuch: Dan Fogelman Altersempfehlung: ab 12