"Jeder Rappen zählt" Kinder allein auf der Flucht CH 2016 Schweizer Radio und Fernsehen führt zusammen mit der Glückskette vom 18. bis 23. Dezember 2016 die Spendenaktion "Jeder Rappen zählt" durch und sammelt für Kinder allein auf der Flucht. Die "JRZ"-Glasbox steht dieses Jahr auf dem Europaplatz in Luzern. Von Sonntag bis Freitag, 18. bis 23. Dezember 2016, veranstalten Schweizer Radio und Fernsehen und die Glückskette zum achten Mal die Spendenaktion "Jeder Rappen zählt". Die "JRZ"-Glasbox wird wie bereits 2011, 2012 und 2014 auf dem Europaplatz in Luzern stehen. Radio SRF 3, SRF zwei und srf3.ch übertragen das Programm live. Sammeln für Kinder allein auf der Flucht Dieses Jahr sammelt "JRZ" für Kinder allein auf der Flucht. Über 65 Millionen Menschen sind weltweit vor Krieg, Verfolgung und extremer Armut auf der Flucht. Davon sind gemäss der UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR die Hälfte Kinder, von denen weltweit fast 100'000 ohne Eltern oder sorgeberechtigte Person unterwegs sind. Diese Kinder erleben bereits in ihrer Heimat Gewalt und Elend und sind unterwegs vielen Gefahren sowie hohen psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt. Sie brauchen auf der Flucht und bei der Ankunft in der Schweiz besondere Unterstützung in den Bereichen Kinderschutz, Gesundheit und Bildung. Minderjährige Flüchtlinge haben das Recht auf professionelle psychosoziale Unterstützung und angemessene Integrationsmassnahmen. Mit den Spendengeldern von "Jeder Rappen zählt" werden sowohl im Ausland als auch in der Schweiz Hilfsprojekte zugunsten von Kindern bis 18 Jahren unterstützt. Erfolg dank Solidarität Die Schweizer Bevölkerung spendete im vergangenen Jahr über vier Millionen Schweizer Franken für Jugendliche in Not. Mit dem Geld wurden bisher 21 Projekte unterstützt, davon 18 in der Schweiz und je eines in Kolumbien, Palästina und El Salvador. Seit 2009 unterstützten die Schweizerinnen und Schweizer die Spendenaktionen von "Jeder Rappen zählt" mit insgesamt rund 50 Millionen Schweizer Franken. Mehr Informationen über den Einsatz der Spendengelder sind auf der Webseite der Glückskette zu finden.