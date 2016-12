Schweiz 1 03:05 bis 03:25 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Kanton Freiburg - Tag 2 - Anatolia, Murten CH 2016 2016-12-21 12:15 Stereo HDTV Merken Die Familie Bartamay führt das Restaurant Anatolia seit 1994. Das Restaurant liegt mitten in der Altstadt von Murten. Sie sind ein richtiger Familienbetrieb, was der Gast durch die Leidenschaft der Mitarbeiter an ihrem Beruf auch zu spüren bekommt. Man fühlt sich im Restaurant Anatolia sofort wie zu Hause. Im Lokal dominieren warme Farbtöne und die handgemachten Lampen, welche von der Decke hängen, perfektionieren den orientalischen Touch. Stammgast Claudia Bula wollte in ihrer Heimat etwas Neues entdecken und ging deshalb im Restaurant Anatolia essen, wo türkische Speisen angeboten wurden. Seitdem geht sie hier ein und aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 369 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 164 Min. Zwei hinreißend verdorbene Schurken

Komödie

Das Erste 01:25 bis 03:13

Seit 104 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 99 Min.