Schweiz 1 00:05 bis 01:10 Talkshow nachtwach Telefon-Talk mit Barbara Bürer Ich räume auf CH 2016 2016-12-23 Platz machen für Neues. Was einfach klingt, ist manchmal harte Arbeit. Wie erkämpfen sich Messies Stück für Stück ein aufgeräumtes Leben zurück? Wie fühlt es sich an, im eigenen Freundeskreis aufzuräumen und sich von Menschen zu trennen, die einem nicht gut tun? Wie ist es, wenn man als Chef einen Betrieb reorganisiert und nicht nur alte Strukturen bereinigt sondern auch die Personalliste? Im Telefontalk "nachtwach" kommen Menschen zu Wort, die Ordnung für Ordnung sorgen - im eigenen Leben oder berufeshalber: Als Strassenwischer, professionelle Entrümplerin, als Tatortreiniger oder bei Aufräumarbeiten nach Katastrophen. Schon vor der Live-Sendung kann die Redaktion über nachtwach@srf.ch kontaktiert werden. Und am Dienstag, 13. Dezember, ab 23 Uhr unter der gratis Telefonnummer 0800 00 22 20. Aufgrund der Spendensammelaktion "Jeder Rappen zählt" fällt nachtwach auf SRF 3 aus und findet ausschliesslich im TV statt.