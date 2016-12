Schweiz 1 15:00 bis 16:40 Melodram Rosamunde Pilcher - Lichterspiele D 1996 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod ihrer Mutter kämpft Emma um die Zuneigung ihres Vaters Ben Litton. Der erfolgreiche Maler, der nie viel Zeit für seine Tochter hatte, hält sich zurzeit in Cornwall auf. Kurz entschlossen reist Emma ihm nach, um endlich sein Herz zu erobern. Als Ben in die USA zieht und Emma schriftlich von seiner Heirat unterrichtet, lernt die junge Frau nach und nach, auf eigenen Füßen zu stehen. Unerwartet erhält sie dabei von dem sensiblen Galeristen Robert Murrow tatkräftige Unterstützung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Kling (Emma Litton) Rainer Grenkowitz (Robert Murrow) Sascha Wussow (Christopher Ferris) Olivia Pascal (Jane Marshall) Felix von Manteuffel (Ben Litton) Belinda Mayne (Melissa Ryan) Ralph Schicha (Markus Bernstein) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Lichterspiele Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Barbara Engelke Kamera: Mike Gast Musik: Richard Blackford