Schweiz 1 05:55 bis 06:30 Magazin Puls Gesundheitsmagazin Lebenskraft schöpfen - vom Umgang mit gesundheitlichen Schicksalschlägen CH 2016 2016-12-20 11:35 Stereo HDTV Merken "Puls" ist das wöchentliche Gesundheitsmagazin mit Ratgeber-Charakter und hohem Informationswert für die Zuschauer. Dabei geht es in erster Linie um die Frage: Was kann ich selbst tun, um meine Gesundheit und mein Wohlbefinden zu erhalten oder wiederherzustellen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Odette Frey Originaltitel: Puls