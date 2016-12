n-tv 02:30 bis 03:10 Dokumentation Das Universum - Suche nach einer neuen Erde GB 2014 2016-12-21 17:05 16:9 HDTV Merken Gibt es eine zweite Erde im Weltall? Existiert ein anderer Planet, auf dem es Wasser gibt und eine feste Oberfläche? Astronomen scannen seit Jahren den Weltraum. Außerhalb des Sonnensystems vermuten sie die Zwillings-Erde. Mithilfe neuer Forschungsmethoden machen sie sich auf die Suche. Die n-tv Doku ist mit dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Universe Works

