Nick 14:40 bis 15:05 Trickserie Cosmo und Wanda Folge: 143 Hanskrampf in allen Gassen / Magische Leckerli USA, CDN 2001 Merken Während Dad sich liebevoll um die von Timmy gewünschte Geldbaum Plantage im Garten kümmert, muss Timmy Von Ramme helfen, seinen Job zurückzuerlangen, der zwischenzeitlich an Wandas Verehrer Juandissimo gegangen war. // Sparkys selbstgebackene Leckerli sind der Renner. Als Crocker herausfindet, dass sie ein wenig Zauberkraft enthalten, setzt er alles daran, so viele wie möglich in seinen Besitz zu bringen, um die Magie gegen Timmy zu verwenden. Doch auch Timmys Dad hat eine Million von den Leckerli gegessen und strotzt nur so vor Zauberkraft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman Altersempfehlung: ab 6