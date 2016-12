N24 Doku 00:05 bis 01:05 Dokumentation Der letzte Tag USA 2007 Merken Der Asteroid Apophis soll der Erde am Freitag, den 13. April 2029, sehr nahe kommen. Die N24-Dokumentation "Der letzte Tag" geht der Frage nach, wie gefährlich Asteroiden der Erde wirklich werden können. Wäre ein solches Geschoss aus dem All in der Lage die Erde tatsächlich zu vernichten? Wie würde ein solcher Einschlag verlaufen? Und wie könnte er verhindert werden? Experten gehen diesen Fragen mithilfe beeindruckender Aufnahmen und modernen Computeranimationen auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The End of the Earth