N24 Doku 20:15 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Winterliche Pracht: Warum ist Schnee weiß? Winterliche Pracht: Warum ist Schnee weiß? D 2015 Merken Wenn man bei hellblauem Himmel aus dem Haus in den sonnendurchfluteten Schnee tritt, so kneift man unweigerlich die Augen zusammen: Man ist geradezu geblendet von der strahlend weißen Pracht, die einem zu Füßen liegt. Doch warum ist Schnee überhaupt weiß? Außerdem: Die Frau in der antiken Männerdomäne - wer war Hypatia von Alexandria? Wie werden Weihnachtsbäume geerntet? Weißes Gold - wie entsteht Porzellan? Und: Faszinierende Welt - wie sieht das Leben in einem Korallenriff aus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder