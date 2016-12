N24 Doku 18:00 bis 18:55 Dokumentation Im Auge des Sturms - Hurrikanjäger in Todesangst CDN 2012 Merken Wenn normale Passagierflugzeuge sich längst nicht mehr in die Lüfte wagen, geht es für die Hurrikanpiloten gerade erst los. Doch obwohl sie bereits zahlreichen Wirbelstürmen ins Auge geblickt hatten, sollte der Flug durch diesen Sturm unvergesslich werden: Hurrikan Hugo. Werden die erfahrenen Hurrikanjäger bei einer der verheerendsten Naturkatastrophen der USA die Kontrolle behalten können? Als eines der Triebwerke plötzlich Feuer fängt, scheint es nur noch bergab zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation