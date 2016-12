N24 Doku 14:10 bis 15:10 Dokumentation Chaos auf Rädern - Rushhour in São Paulo CDN 2014 Merken Um sich in der Hauptstadt Brasiliens fortzubewegen, sollte man reich oder risikofreudig sein: Auf den überfüllten Straßen São Paulos wird jeder Zentimeter genutzt, sodass nur Zweiräder schnell vorankommen. Kein Wunder also, dass sich die wohlhabenden Bürger sogar Helikopter mieten. Doch wie schaffen es Autos durch die Metropole? In "Chaos auf Rädern" wagt sich Andrew Younghusband auf die gefährlichsten Straßen der Welt und testet unterschiedliche Vehikel im rasanten Stadtverkehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Don't Drive Here