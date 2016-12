N24 Doku 08:50 bis 09:30 Magazin Welt der Wunder Der beste Freund des Menschen: Können Hunde unsere Gefühle lesen? Der beste Freund des Menschen: Können Hunde unsere Gefühle lesen? D 2015 Merken Kaum ein anderes Tier reagiert so intensiv auf den Menschen wie der Hund. Doch können die Vierbeiner auch die Gefühle ihrer Besitzer erkennen? "Welt der Wunder" begleitet das spannende Experiment in England. Außerdem: Zwei Nachwuchs-Feuerwehrmänner und ihre gefährliche Feuertaufe. Und: Ohrfeigen, Fäuste, Vorschlaghammer - was kann der menschliche Körper austeilen und was kann er einstecken? Im Kampf gegen Achselnässe und Schweißgeruch - welches Deo besteht den Langzeit-Härtetest? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder

