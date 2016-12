Servus TV 23:15 bis 00:20 Krimiserie Life on Mars: Gefangen in den 70ern Blindes Vertrauen GB 2006 2016-12-20 02:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Das große Staffelfinale: Sam gewöhnt sich langsam an seine neue Umgebung und das Leben in den 1970er Jahren. Doch dann trifft er plötzlich auf seinen noch 29-jährigen Vater, der in einem Mordfall als Verdächtiger gilt. Sams Vorgesetzter will an ihm ein Exempel statuieren doch Sam ist nicht bereit, seinen Vater so schnell aufzugeben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Simm (Sam Tyler) Philip Glenister (Gene Hunt) Liz White (Annie Cartwright) Lee Ingleby (Vic Tyler) Joanne Froggatt (Ruth Tyler) Marshall Lancaster (Chris Skelton) Dean Andrews (Ray Carling) Originaltitel: Life on Mars Regie: John Alexander Drehbuch: Matthew Graham Kamera: Grant Scott Cameron Musik: Edmund Butt