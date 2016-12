Servus TV 22:35 bis 00:25 Drama Noel USA, CDN 2004 2016-12-20 02:30 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken New York City, Weihnachtszeit. Die Verlegerin Rose (Susan Sarandon) ist schwer vom Schicksal gebeutelt. Ihre Ehe ist gescheitert, zudem leidet ihre Mutter unter der Alzheimer-Krankheit. Als Rose kurz davor steht, Selbstmord zu begehen, trifft sie auf Charly (Robin Williams). Charly hat den Glauben an Gott verloren und ist deshalb vom Priesteramt zurückgetreten. Gemeinsam versuchen Rose und Charly ihre Lebenskrise zu überwinden. Der Polizist Mike (Paul Walker) und Nina (Penelope Cruz) sind verlobt, aber ihre Beziehung wird durch die Eifersuchtsanfälle Mikes ständig auf die Probe gestellt. Nachdem Mike einen Freund Ninas verprügelt, verlässt die junge Frau ihren Partner und kehrt zu ihrer Familie zurück. Wenig später begegnet Mike dem älteren Kellner Artie (Alan Arkin), dessen tragisches Schicksal ihn zum Umdenken bewegt. Entfremdete, einsame Menschen auf der Suche nach Glück in einer hektischen, anonymen Großstadt "Noel Engel in Manhattan" ist alles andere als ein gewöhnlicher Weihnachtsfilm. Inszeniert von dem vor allem als Charakterdarsteller bekannten Chazz Palminteri ("Straßen der Bronx", "Die üblichen Verdächtigen"), ist die Indie-Produktion mit einer Vielzahl von Hollywood-Stars besetzt. Unter anderem wirken mit Susan Sarandon (Rose), Robin Williams (Charly), Paul Walker (Mike), Penelope Cruz (Nina) und Alan Arkin (Artie). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Penélope Cruz (Nina Vasquez) Susan Sarandon (Rose Collins) Paul Walker (Mike Riley) Alan Arkin (Artie Venizelos) Marcus Thomas (Jules Calvert) Chazz Palminteri (Arizona) Robin Williams (Charlie Boyd) Originaltitel: Noel Regie: Chazz Palminteri Drehbuch: David Hubbard Kamera: Russell Carpenter Musik: Alan Menken Altersempfehlung: ab 6