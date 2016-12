Servus TV 20:15 bis 22:10 Krimiserie Waking the Dead - Im Auftrag der Toten Papa Doc GB 2002 2016-12-20 00:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Therapeutin Laurie Poole wendet sich mit einem äußert heiklen Fall an Peter Boyd. Einer ihrer Patienten, Terry Tanner, wurde als Kind missbraucht und kann sich nun aufgrund ihrer Therapie wieder an die Einzelheiten des Verbrechens erinnern. Gemeinsam mit einem weiteren Opfer zieht Terry nun aus, um sich für seinen Missbrauch und den Tod seines Zwillingsbruders Jonathan zu rächen. Packende Krimiserie aus dem Hause BBC, die bei den International Emmy Awards als beste Dramaserie ausgezeichnet wurde! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trevor Eve (Detective Superintendent Peter Boyd) Sue Johnston (Dr. Grace Foley) Holly Aird (Dr. Frankie Wharton) Claire Goose (DS Amelia 'Mel' Silver) Wil Johnson (DS Spencer Jordan) Charlie Creed-Miles (Tanner) Navin Chowdhry (Rainman) Originaltitel: Waking the Dead Regie: David Thacker Drehbuch: Stephen Davis Kamera: Graham Frake Musik: Joe Campbell, Paul Hart