Sat.1 23:25 bis 00:25 Magazin Focus TV - Reportage Last Minute-Weihnachten! - Vom Trend ums Online-Geschenk D 2016 16:9 HDTV Merken Heiligabend ist jedes Jahr schneller da, als man denkt - doch es fehlen noch Geschenke! Ein paar Mausklicks sollen es dann kurz vor knapp richten. Doch wie verlässlich sind die genannten Liefertermine der Online-Anbieter? Und muss man bei Online-Käufen Kompromisse in der Qualität machen? Wir haben Onlinehändler getestet und Paketboten bei ihrem stressigen Job kurz vor den Feiertagen begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Fischer-Fabian Originaltitel: Focus TV - Reportage