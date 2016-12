Sat.1 18:00 bis 19:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 2016-12-21 10:00 16:9 HDTV Merken Die Spezialisten werden zu einem Arbeitsunfall an einem Privathaus gerufen. Ein Dachdeckerazubi liegt schwer verletzt auf dem Grundstück. Niemand weiß, was passiert ist. Und wo ist überhaupt der Dachdeckermeister? - Eine blutüberströmte Frau aus dem Nahen Osten sucht die Hilfe der Spezialisten. Doch sie spricht kein Wort Deutsch! - Brandgefahr durch einen geschmolzenen Schnellkochtopf! Doch die Bewusstlose auf dem Balkon ist nicht das einzige Opfer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten