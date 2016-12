SWR 03:05 bis 03:35 Comedy Schreinerei Fleischmann und Freunde D 2016 2016-12-23 02:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Nicht jeder kann unbefangen über seine Gefühle sprechen. Auch Jean fällt es schwer, vor Vanessa offen auszusprechen, was ihn bewegt und wie er über ihr Verhältnis denkt. Loswerden muss er aber, was ihn drückt, und so fasst er sich ein Herz und schreibt seiner Bürohilfe den längst fälligen Brief. Als sie ihn gelesen hat, ist ihre Reaktion jedoch ganz anders als erwartet - Vanessa glaubt sich am Beginn einer Gesangskarriere: ein Musikproduzent hat ihr großes Solo beim Heimelsheimer Festgottesdienst gehört und ihr postwendend einen großen Auftritt versprochen. Jean möchte bloß, dass sie zu ihren Pflichten als Putzfrau, Bürokraft und Köchin zurückkehrt, und kann an diese Karriere kaum glauben. Aber dann kommt tatsächlich wie angekündigt der entscheidende Anruf. Gast der Sendung ist Johannes Scherer mit Highlights aus seinem Programm "Ich werd leed!". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alice Hoffmann, Timo Sturm Originaltitel: Schreinerei Fleischmann und Freunde

