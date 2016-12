SWR 22:00 bis 22:30 Comedy Hannes und der Bürgermeister Du bist Deutschland / Der Vogelfänger D 2016 2016-12-20 00:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Hannes (Albin Braig) hat sich in einem Leserbrief von der Aussage eines Reporters distanziert, der schrieb "Du bist Deutschland". Er will das nicht sein und der Ärger des Bürgermeisters über das Outing von Hannes ist groß. Aber mit einigen "Schnäpsla" werden sich die Beiden einig. Völlig uneins sind sie, was Hannes' neue Leidenschaft angeht. Er verfolgt fanatisch sein neues Hobby, die Vogelkunde. Dafür vernachlässigt er seine Amtsbotenpflichten, was den Bürgermeister fürchterlich ärgert. Aber gegen die gute Laune und die schlechten Argumente seines Amtsboten ist er machtlos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Albin Braig (Hannes), Karlheinz Hartmann (Der Bürgermeister) Originaltitel: Hannes und der Bürgermeister