Marktcheck Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Das Beste fürs Fest / Gourmet-Produkte - Wenn Discounter an Weihnachten Kasse machen / Preisspielchen - Wie der Handel im Weihnachtsgeschäft trickst / Sekt und Champagner - mit welchen Tröpfchen die Feiertage gelingen / Brandgefährliche Weihnachten - was tun, wenn es brennt? / Nahrungsergänzung - geködert mit gefährlichen Gesundheitsversprechen / Lippenpflege - krebserregende Stoffe inklusive? / Ernährungsmythen rund um Weihnachten / "Marktcheck"-Tipp der Woche - Kerzen anzünden ohne verbrannte Finger Gourmet-Produkte - wenn Discounter an Weihnachten Kasse machen Vor Weihnachten sind die Regale der Discounter gefüllt mit Premium-Lebensmitteln. In edlen Verpackungen, verziert mit feiner Schrift, bieten sie angeblich hochwertige Ware zum Schnäppchenpreis an. Welche Qualität steckt hinter den edel anmutenden Verpackungen und wie schmecken die Produkte? Preisspielchen - wie der Handel im Weihnachtsgeschäft trickst Weihnachten ist der Umsatzgarant im Einzelhandel. Trotz erhöhter Kauflaune in der Vorweihnachtszeit sorgen Wettbewerb und zunehmende Transparenz im Internet für einen Preissturz bei einzelnen Produkten. Bei anderen Waren sinken die Preise hingegen erst nach Weihnachten. "Marktcheck" hat die Preisentwicklung beliebter Weihnachtsgeschenke im Einzelhandel beobachtet. Welche Produkte sind teurer geworden, welche günstiger? Sekt und Champagner - mit welchen Tröpfchen die Feiertage gelingen An Weihnachten und Silvester stehen Schaumweine hoch im Kurs. Wie unterscheiden sich Sekt, Champagner und Cava? Woran erkennt man die Qualität der Schaumweine? Lohnen sich teure Markenprodukte oder kann die Konkurrenz aus dem Discounter mithalten? "Marktcheck" vergleicht die Produkte und klärt über Unterschiede bei der Herstellung und den Bezeichnungen auf der Flasche auf. Brandgefährliche Weihnachten - was tun, wenn es brennt? Im Dezember brennt es so oft wie in keinem anderen Monat. Zusammen mit der Ditzinger Feuerwehr zeigt "Marktcheck", wie schnell ein Weihnachtsbaum in Flammen aufgehen kann, wie gefährlich Adventskränze sind und was defekte Lichterketten verursachen können. Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet Haftungsfragen bei Bränden. Er erläutert, welche Versicherung für den Schaden aufkommt und wann sie die Zahlung wegen Fahrlässigkeit verweigern kann. Außerdem informiert er über Haftungsregeln an Silvester. Nahrungsergänzung - geködert mit gefährlichen Gesundheitsversprechen Deutschlands Verbraucher geben fast eine Milliarde Euro jährlich für Nahrungsergänzungsmittel aus. Hersteller und Händler dieser Produkte werben mit vollmundigen Gesundheitsversprechen. "Marktcheck" spricht mit Insidern und zeigt, mit welchen Tricks und falschen Versprechen dubiose Anbieter Kasse machen. Lippenpflege - krebserregende Stoffe inklusive? Besonders in der kalten Jahreszeit greifen Verbraucher gerne zum Lippenpflegestift. Die Lippen werden abgeleckt, die Stoffe gelangen in den Körper. Viele Pflegestifte enthalten krebserregende Substanzen wie zum Beispiel Mineralöle. "Marktcheck" überprüft verschiedene Produkte im Labor und konfrontiert die Hersteller mit den Ergebnissen. Wie können Verbraucher ihre Lippen ungefährdet schützen? Ernährungsmythen rund um Weihnachten Bei Völlegefühl nach dem Essen gilt ein Schnaps als Heilmittel, um die Verdauung in Schwung zu bringen. Doch das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Solche und weiteren Ernährungsmythen klärt "Marktcheck"-Gesundheitsexperte und Mediziner Lothar Zimmermann auf. Außerdem gibt er Tipps, wie man die Festtage gesund genießen kann. "Marktcheck"-Tipp der Woche - Kerzen anzünden ohne verbrannte Finger Eine Kerze in einem Gals anzünden, kann schmerzhaft enden. Mit einer einfachen Methode aus dem Internet soll das der Vergangenheit angehören.