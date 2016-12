RTS Deux 21:00 bis 22:45 Actionfilm All is Lost USA 2013 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken En plein voyage au milieu de l'océan Indien, un navigateur solitaire découvre à son réveil que la coque de son voilier de 12m a été percée par un container flottant à la dérive. L'eau a envahi la soute, mettant sa radio et son système de navigation hors-service. Faisant preuve d'ingéniosité, il parvient à effectuer une réparation de fortune. Mais alors qu'il se croit tiré d'affaire, il est pris dans une violente tempête qui manque de le laisser coincé sur son bateau en train de sombrer. Il parvient néanmoins à s'en extirper de justesse et à déployer son radeau de sauvetage. Il ne lui reste alors plus qu'un simple sextant et quelques cartes marines pour établir sa position. Sa seule chance de survie, dorénavant - S'en remettre aux courants pour espérer se rapprocher d'une voie de navigation et héler un éventuel cargo de passage. Mais le soleil implacable, la menace des requins et l'épuisement de ses maigres réserves forcent ce marin pourtant expérimenté à regarder la mort en face. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (L'homme) Originaltitel: All Is Lost Regie: J.C. Chandor Drehbuch: J.C. Chandor Musik: Alex Ebert Altersempfehlung: ab 6