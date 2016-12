RTL II 23:15 bis 00:20 Dokusoap Die Fußbahns - Eine schrecklich tierische Familie D 2014 16:9 HDTV Live TV Merken Dirk möchte die kleine Ziege Embra auf einen anderen Hof vermitteln. Denn: Ziegen fühlen sich unter Artgenossen am wohlsten! Besonders für Noah ist das schlimm. Die kleine Ziege ist sein absolutes Lieblingstier, er hat sie mit der Flasche groß gezogen und hängt sehr an ihr. Aber Papa Dirk bleibt konsequent, in der Wildtierhilfe werden die Tiere wieder ausgewildert oder weitervermittelt, wenn sie groß und gesund genug dafür sind. Gemeinsam versuchen Noah und Nele alles, damit die kleine Ziege bleiben kann. Zuerst soll sie sich mit Hund Ayla anfreunden. Als das nicht fruchtet, hängen die beiden Plakate im Dorf aus und werben für eine Patenschaft für Ziege Embra. Wenn die nämlich erst mal einen Paten hat, so denken sie, kann Papa Dirk sie auch nicht mehr weggeben... Währenddessen wird Rosi und Dirk klar, dass dringend Geld nötig ist, um den Hof winterfest zu machen. Die Idee: Werbeartikel wie Tassen, Mousepads, Schlüsselanhänger, mit Fotos der Familie mit den Tieren könnten die Hofkasse auffüllen! Die befreundete Fotografin Tanja Askani hilft den Fußbahns gerne und kommt für eine wilde Fotosession vorbei. Aber so einfach ist das nicht, wenn die Affen der Fotografin auf dem Kopf herum turnen. Der kleine Noah lässt sich natürlich mit seinem Liebling Embra fotografieren, wohl wissend, dass die kleine Ziege bereits am nächsten Tag abgeholt werden soll. Weil Noah und Nele das kaum ertragen können, verstecken sie Embra kurzerhand in einem Schuppen. Doch der Plan fliegt auf und die Kids bekommen mächtig Ärger. Dabei verstehen die Eltern ihre Kinder ja eigentlich. Vor allem Familienoberhaupt und Tierfreund Dirk fühlt sich an seine eigene Jugend erinnert. Ob Embra doch bleiben darf? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Fußbahns - Eine schrecklich tierische Familie