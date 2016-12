RTL II 22:15 bis 23:15 Dokusoap Die Fußbahns - Eine schrecklich tierische Familie D 2014 16:9 HDTV Merken Das Sommerfest ist enorm wichtig für die Wildtierhilfe, denn die an diesem Tag erzielten Spenden sichern ihre Existenz. Doch der Blick auf das Wetter und das immer noch nicht gelieferte Festzelt machen Familienoberhaupt Dirk große Sorgen. Unterstützung bekommt er da nicht nur von seiner Frau Rosi und seinem Mitarbeiter Flemming, auch die Kinder Nele und Noah bringen sich mit ein: Nele will am Festtag selbst geknüpfte Armbänder und Noah Stachelschweinstacheln verkaufen. Nur der pubertierende Mick zieht sich lieber zurück - zumindest vorerst... Natürlich müssen trotz der ganzen Aufregung die vielen Tiere, bis zu tausend, versorgt werden. Die Zwillingskälbchen sollen wieder zusammen untergestellt werden und das geht nur unter Aufsicht. Die Fußbahns retteten sie vorm Schlachter. Sie sind steril und werden deshalb nie Milch geben oder Kälber bekommen. Für einen Bauern unbrauchbar. Als dann auch noch das umtriebige Zicklein Embra ins Wohnzimmer einbricht, ist das Chaos perfekt. Noahs kleine Ziege lebt im Garten, wäre aber viel lieber eine Haus-Ziege. Auch sie haben die Fußbahns gerettet. Embra war klein und mickrig, die Besitzer hielten sie für eine Nachgeburt. Sie büxt ständig aus und treibt die Fußbahns in den Wahnsinn. Dirk hat die Nase gestrichen voll - und die Serie schlechter Nachrichten reißt nicht ab: Das große Festzelt fürs Sommerfest muss selbst abgeholt und aufgebaut werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Fußbahns - Eine schrecklich tierische Familie