RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Wuchtbrumme gesucht! D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Ashley (19) und Luis (22) haben sich im Internet kennengelernt und sofort ineinander verliebt. Für Ashley ist es ihre erste Beziehung und sie ist überglücklich. Deswegen ist sie auch bereit, alles für Luis zu tun. Sie war nie besonders schlank, doch seit sie mit ihm zusammen ist, wird sie regelrecht gemästet - und hat ordentlich zugenommen, denn Luis steht auf dicke Frauen. Er veranstaltet wahrhafte Fressorgien für seine Freundin und freut sich über jedes Pfund mehr auf der Waage. Als Ashleys Freundin Mira (19) nach einem fünfmonatigen Praktikum aus Prag zurückkehrt, traut sie ihren Augen nicht: Ashley ist unglaublich dick geworden! Als sie versucht, sie zum Abnehmen zu bewegen, gibt es Streit. Bald merkt Mira, dass Luis die treibende Kraft hinter der geheimnisvollen Gewichtszunahme ist. Sie versucht Ashley die Augen zu öffnen - vergeblich. Die junge Frau feiert stattdessen jedes Gramm mehr mit einer weiteren Fressorgie. Völlig willenlos liefert sie sich Luis' Fantasien aus. Bald sperrt er sie mit Bergen von Essen im Wohnzimmer ein. Schließlich besorgt er sogar einen Bollerwagen, in dem er sie durch die Gegend zieht, damit sie sich bloß nicht mehr bewegt und keine Kalorien verbrennt. Eines Nachmittags isst sie allerdings so viel, dass sie sich übergeben muss. Von nun an häufen sich Ashleys gesundheitliche Probleme und bald gerät sie zunehmend in eine lebensbedrohliche Lage. Kann Mira noch helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...