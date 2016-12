RTL II 12:00 bis 13:00 Dokusoap Family Stories Sexy Julias Weg ins Glück (6) D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Sexy Julia" (27) hat ein Image-Problem. Als sie auch noch in aller Öffentlichkeit vor ihrem Sohn beschimpft wird, ist das YouTube-Sternchen vollends am Boden zerstört. Ausgerechnet ein Treffen mit ihrer Freundin, dem Nacktmodel Micaela Schäfer, bringt ihr die zündende Idee: Julia will ihr eigenes Fernsehformat entwickeln und damit ihre angeknackste Reputation zum Besseren wenden. Gemeinsam mit Sohn Maxim und ihrer besten Freundin Baha entwickelt sie ein Format für und mit Kindern. Eine unschuldige Quizsendung soll ihr neue Sympathien einbringen. Doch dafür braucht die alleinerziehende Mutter vor allem eines - sehr viele Kinder. Ein Casting in der Fußgängerzone fällt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser und hinterher steht Julia am entscheidenden Drehtag allein da. Ist ihr TV-Traum bereits gescheitert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories