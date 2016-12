Tele 5 22:00 bis 23:45 Fantasyfilm Dinotopia GB, D, USA 2002 Nach einer Vorlage von James Gurney 2016-12-22 02:00 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Flugzeugabsturz werden die Halbbrüder David und Karl Scott auf einer bislang unentdeckten Insel angespült. Das mysteriöse Eiland wird sowohl von Menschen als auch von Dinosauriern bevölkert. Ein Teil der Urzeittiere ist ausgesprochen kultiviert und intelligent, kann sprechen und lebt in friedlicher Koexistenz mit den Menschen. Ein anderer Teil ist jedoch weniger friedliebend und wird mit Hilfe der sogenannten Sonnensteine, der Energiequelle Dinotopias, in Schach gehalten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David Thewlis (Cyrus Crabb) Tyron Leitso (Karl Scott) Wentworth Miller (David Scott) Katie Carr (Marion Waldo) Jim Carter (Mayor Waldo) Stuart Wilson (Frank Scott) Alice Krige (Rosemary Waldo) Originaltitel: Dinotopia (2) Regie: Marco Brambilla Drehbuch: Simon Moore, James Gurney Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Trevor Jones Altersempfehlung: ab 6