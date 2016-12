Tele 5 20:15 bis 22:00 Fantasyfilm Dinotopia GB, D, USA 2002 Nach einer Vorlage von James Gurney 2016-12-22 00:20 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die ungleichen Halbbrüder Karl und David können sich nach einem Flugzeugabsturz auf eine abgelegene Insel retten. Sie finden sich in der fantastischen Welt von Dinotopia wieder, in der die Dinosaurier überlebt haben und in friedlicher Koexistenz mit den Menschen leben. Und nicht nur das. Die Urzeitriesen sind gebildet, können sprechen und lesen. Doch über dem Paradies von Dinotopia schwebt ein dunkler Schatten. Die Sonnensteine, die den Insulanern zur Energiegewinnung dienen, drohen auszugehen. Gemeinsam mit den Neuankömmlingen müssen schnellstens Alternativen gefunden werden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David Thewlis (Cyrus Crabb) Tyron Leitso (Karl Scott) Wentworth Miller (David Scott) Katie Carr (Marion) Jim Carter (Bürgermeister Waldo) Stuart Wilson (Frank Scott) Alice Krige (Rosemary) Originaltitel: Dinotopia (1) Regie: Marco Brambilla Drehbuch: Simon Moore, James Gurney Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Trevor Jones Altersempfehlung: ab 6