RTL NITRO 02:50 bis 04:20 Thriller D-Tox - Im Auge der Angst USA, D 2002 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Polizist Jake Malloy ist einem bestialischen Cop-Killer auf den Fersen. Als er diesem aber offensichtlich zu nahe kommt, meuchelt der Killer Jakes Ehefrau brutal nieder. Diese Bürde bringt Jake fast um den Verstand und an die Flasche. Nach einem Selbstmordversuch willigt er ein, an einem ungewöhnlichen Rehabilitationskurs teilzunehmen. In einem abgelegenen ehemaligen Militärbunker treffen mehrere gestrauchelte Polizisten aufeinander. Doch in der festungsartigen Klinik in Wyoming geht der Albtraum weiter. Ein Patient nach dem anderen verliert unter mysteriösen Umständen sein Leben. Ein Bezug zwischen diesen Vorfällen und dem Tod seiner Frau scheint zu bestehen, und so begibt sich Jake mit Hilfe der Psychiaterin Jenny auf die Suche nach dem Täter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (FBI-Agent Jake Malloy) Polly Walker (Jenny Munroe) Charles S. Dutton (Detective Hendricks) Kris Kristofferson (Dr. John Mitchell) Mif (Brandon) Tom Berenger (Hank) Christopher Fulford (Slater) Originaltitel: D-Tox Regie: Jim Gillespie Drehbuch: Ron L. Brinkerhoff Kamera: Dean Semler Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 370 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 165 Min. Zwei hinreißend verdorbene Schurken

Komödie

Das Erste 01:25 bis 03:13

Seit 105 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 100 Min.