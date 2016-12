RTL NITRO 14:50 bis 15:15 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Verwirrung um Colonel X USA 1968 Live TV Merken Ein neuer Auftrag für Hogan: Er soll eine Kugellagerfabrik in die Luft sprengen, doch in letzter Sekunde werden die Befehle von einem mysteriösen Colonel X aufgehoben. Hogan geht der Sache nach und macht eine schreckliche Entdeckung: Colonel X ist niemand anderer als Colonel Crittendon. Mit diesem Blindgänger hatte er schon einmal zu tun. Colonel X ist nicht nur eine Gefahr für sich selbst. Schließlich fordert er Hogan auf, Stalag 16 anzugreifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert Hogan) Werner Klemperer (Ob. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Schultz) Robert Clary (Louis LeBeau) Larry Hovis (Andrew J. Carter) Richard Dawson (Peter Newkirk) Ivan Dixon (James Kinchloe) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Edward H. Feldman Drehbuch: Bill Davenport, Bernard Fein, Albert S. Ruddy Kamera: Robert C. Moreno, Robert Moreno Musik: Jerry Fielding