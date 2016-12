RBB 22:15 bis 23:00 Porträt Die Erinnerung bleibt Beliebte Stars von denen wir Abschied nehmen mussten D 2016 HDTV Merken Zum Ende eines jeden Jahres würdigt das NDR Fernsehen mit einem Rückblick das Leben von Schauspielern, Schriftstellern, Politikern, Künstlern und Entertainern, die in den vergangenen Monaten verstorben sind. Von vielen bekannten Persönlichkeiten musste das Publikum Abschied nehmen. Freunde und Weggefährten sprechen über ihre ganz persönlichen Erinnerungen an Prominente wie Götz George, Uwe Friedrichsen, Achim Mentzel, Roger Cicero, Manfred Krug, Tamme Hanken, Hendrikje Fitz und Hans-Dietrich Genscher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Erinnerung bleibt Regie: Ralf Kilian/Christian Breidert