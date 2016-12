RBB 10:40 bis 12:10 Drama Die Frau im roten Kleid D 2006 2016-12-20 00:30 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ines Kupfer ist eine berühmte, allseits gefeierte und beliebte Schauspielerin. Nur für ihre einzige Tochter Nathalie hatte sie durch ihre Karriere nie viel Zeit - was zu einem überaus schwierigen Verhältnis zwischen den beiden Frauen führte. Nun steht Nathalies Hochzeit mit dem charmanten Stephan de Groot vor der Tür, und Ines hat es sich in den Kopf gesetzt, ihrer Tochter ein rauschendes Fest auf ihrem Anwesen auszurichten. Was als großzügige mütterliche Geste gedacht war, bietet jedoch Stoff für neue Konflikte: Nathalie nämlich hätte viel lieber eine kleine Feier im engsten Freundeskreis gehabt. Aber das ist nicht Ines' einzige Sorge. Seit einer Weile erhält sie anonyme Briefe und bedrohliche Anrufe von einer unbekannten Frau, die mit einem Eklat auf dem Hochzeitsfest droht. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um Nora Regener, die eifersüchtige Ehefrau von Ines' Hausarzt Thomas: Völlig betrunken taucht sie in einem roten Abendkleid auf dem Polterabend auf, macht Ines eine gewaltige Szene und droht mit der Enthüllung eines dunklen Geheimnisses aus Ines' Vergangenheit. Kurz darauf belauscht Nathalie zufällig ein Gespräch zwischen ihrer Mutter und Stephan, aus dem hervorgeht, dass die beiden einst eine Affäre hatten! Das also ist das Geheimnis, mit dem Frau Regener die Hochzeit zum Platzen bringen wollte. In der gleichen Nacht findet Ines Frau Regener im Bootshaus ihres Anwesens - tot, scheinbar ermordet! Sie ahnt nicht, dass es sich in Wahrheit um einen tragischen, von Nathalie verschuldeten Unfall handelt. Notdürftig versucht sie, die Sache zu vertuschen. Ein mysteriöser Brand im Bootshaus bringt jedoch am nächsten Morgen die Polizei ins Spiel. Die Ermittlungen im "Mordfall Regener" laufen sofort auf Hochtouren. So wird das Hochzeitsfest zum Trauerspiel. Verzweifelt versucht die weltgewandte Ines, die Kontrolle zu behalten, während sie von allen Seiten immer weiter in die Enge getrieben wird. In dieser Situation wird ihr plötzlich klar, dass sie vor allem einen Herzenswunsch hat: endlich mit Nathalie ins Reine zu kommen. Sie fasst einen ebenso dramatischen wie großherzigen Entschluss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Ines Kupfer) Katja Studt (Nathalie Kupfer) Bernhard Schir (Stephan de Groot) Petra Kelling (Marita) Peggy Champion (Luise de Groot) Nola Collins (Doris de Groot) Michael Greiling (Dr. Thomas Regener) Originaltitel: Die Frau im roten Kleid Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Manfred Kosmann, Claus Cornelius Fischer Kamera: Sebastian Richter Musik: Arnold Fritzsch Altersempfehlung: ab 6